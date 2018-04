Vexame na Bahia deve acelerar faxina no São Paulo

SÃO PAULO - A ameaça do presidente Juvenal Juvêncio de fazer uma faxina no elenco, que já assustava os atletas do São Paulo na semana passada, tornou-se uma possibilidade mais real após o vexame contra o Bahia. A virada sofrida em Salvador (4 a 3) expôs a fragilidade do time, que na metade do segundo tempo vencia por 3 a 1.

Entre os jogadores com os dias contados no Morumbi estão Dagoberto, Rivaldo e Rhodolfo. Casemiro, que se recupera de lesão e vinha sendo pouco aproveitado, deve sair na janela europeia caso venha uma boa proposta. Jean também perdeu espaço na equipe e interessa a outros clubes do País.

O setor que mais preocupa é a defesa, que abusou das falhas contra o Bahia e tem se mostrado o setor mais deficiente da equipe. Com a provável saída de Rhodolfo, que interessa à Juventus, da Itália, os jovens nomes que sobram são bastante contestados pela torcida tricolor.

João Filipe, de 23 anos, chegou do Botafogo e imediatamente ganhou a condição de titular. Após sete partidas, teve o empréstimo de três meses ampliado para um contrato de cinco anos. Nas últimas partidas, no entanto, tem caído de produção e, para piorar, ainda irritou Leão no último jogo: ignorou ordem expressa do técnico de evitar suas subidas ao ataque. Ao lado do criticado Xandão, será o defensor mais “experiente” em caso de saída de Rhodolfo, de 25

.

Bruno Uvini, de 20 anos, e Luiz Eduardo, de 18, são as outras opções do elenco, mas já deram mostras de que não estão prontos para integrar o time titular do Tricolor. Enquanto o primeiro briga com lesões e jogou só cinco partidas neste ano, o segundo não mostrou consistência em Salvador e teve a má atuação marcada pelo gol contra.

A maioria das apostas da diretoria só deve trazer retorno em 2012. Luis Fabiano, o principal nome de 2011, não conseguirá recuperar sua melhor forma na reta final do Brasileiro. O meia argentino Cañete, que chegou para ser o novo camisa 10 do meio-campo, sofreu lesão no joelho e só volta no ano que vem. E Denilson, repatriado do Arsenal, mostrou dificuldades de se readaptar e acabou na reserva.

Ontem, Leão deu folga ao elenco, que retorna na manhã de hoje aos treinos. Recuperando-se de lesão, Casemiro e Bruno Uvini têm realizado trabalhos de fisioterapia no campo e poderão ser liberados para treinos físicos nesta semana. Já Rodrigo Caio, que torceu o joelho esquerdo contra o Bahia, ficará fora de duas a três semanas.