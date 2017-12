Vexame no ABC pode causar dispensas A goleada por 4 a 0 contra o Internacional-RS, neste domingo à noite, em São Caetano do Sul - a segunda consecutiva, com 11 gols sofridos em apenas dois jogos -, agrava a crise do Santos, mas não coloca em risco o cargo do técnico Nelsinho Baptista. Mas pode representar o fim de linha para alguns jogadores, como o lateral-direito Paulo César (queixou de contusão e teve que ser substituído por Zé Leandro, em cima da hora), Mauro (falhou em dois gols dos gaúchos) e Zé Elias (retornava ao time no segundo tempo, mas em poucos minutos saiu de campo, novamente com uma lesão muscular). O zagueiro Luís Alberto, que recebeu o terceiro cartão amarelo neste domingo e vai desfalcar o time contra o Paraná, na quarta-feira, ficou na dúvida sobre o pênalti que cometeu em Rafael Sóbis, marcado pelo juiz capixaba Wallace Nascimento Valente. "Não sei se quando ele (Rafael Sóbis) girou o corpo eu peguei o seu pé. Só vendo o lance na televisão vou saber se fiz pênalti ou não." Outro que cumprirá suspensão será o lateral-esquerdo Kléber, expulso de campo, por reclamação após receber o cartão amarelo, no segundo tempo. "Só disse para o juiz: ?presta a atenção professor?, e ele me expulsou", afirmou. Giovanni não esconde de ninguém que está insatisfeito com o que tem acontecido com o Santos ultimamente. Tudo começou com a demissão do seu amigo e ex-companheiro de time, no Brasileiro de 95, Alexandre Gallo para a contratação de Nelsinho. Também não aprovou o fato de o presidente Marcelo Teixeira ter dito que o multou por ter chutado a bola para as sociais da Vila Belmiro, no clássico com o Corinthians e, depois, quando Nelsinho Baptista anunciou a dispensa de Bóvio, Flávio, Léo Lima e Diego. Neste domingo à noite, Giovanni estava irritado antes de o jogo começar. "Somos profissionais e sabemos quais são as nossas obrigações. Não precisava o presidente nos lembrar de que temos de ganhar os cinco jogos restantes do Campeonato Brasileiro." Ao sair de campo no final do primeiro tempo, se negou a dar entrevista e não voltou para a etapa final. Após o jogo, o Santos voltou para Atibaia, interior de São Paulo, onde vai continuar refugiado e passando por um período de avaliação por Nelsinho. Embora assistisse às partidas do Campeonato Brasileiro pelos canais internacionais da televisão brasileira, o técnico teve algumas surpresas ao assumir o Santos. A principal foi a má condição física da maioria dos jogadores, responsável pela queda de produção do time no segundo tempo dos jogos. O mapeamento que está sendo feito pela comissão técnica vai servir de base para o trabalho individualizado que Nelsinho pretende fazer com alguns titulares, como Giovanni, Kléber e Luizão, na preparação do Santos-2006. O time só retornará a Santos após o jogo contra o Paraná, quarta-feira à noite, no Pacaembu, com portões fechados. Essa será a última partida da punição que o Santos impôs ao clube pelas invasões da Vila Belmiro, no clássico repetido com o Corinthians, dia 13 de outubro. A idéia de Nelsinho é iniciar a pré-temporada no dia 26 de dezembro. "Pretendemos realizar os exames de laboratório dos atletas e os testes físicos e oito sessões de treinos, após o período de 20 dias de férias. No dia 30, o grupo será dispensado, retornando aos treinos em 3 ou 4 de janeiro. Isso se o Sindicato dos Atletas permitir que as férias sejam de 20 dias. Estamos aguardando uma resposta a esse respeito", disse o técnico. A pré-temporada santista será feita no Centro de Treinamentos Rei Pelé e os jogadores ficarão hospedados no hotel-concentração que deverá ser inaugurado nos primeiros dias do próximo mês, como parte da programação eleitoral do presidente Marcelo Teixeira, candidato, não declarado ainda, à mais uma reeleição.