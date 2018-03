Via Lei Rouanet, patrocinadora do Palmeiras dá R$ 1,3 mi à Mancha Verde

Principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde receberá R$ 1,3 milhão da Crefisa, patrocinadora do clube, para ajudar a bancar os custos do desfile de Carnaval deste ano. Segundo o portal UOL, o aporte financeiro foi feito através da Lei Rouanet.

Em abril do ano passado, a Crefisa já havia dado R$ 250 mil à Mancha Verde via Lei Rouanet. Os donos da Crefisa, Leila Pereira e José Roberto Lamacchia, têm se aproximado da organizada nos últimos meses. Como contrapartida ao dinheiro dado à Mancha Verde, o valor será abatido nos impostos devidos ao Governo Federal.

O repasse do dinheiro à Mancha Verde faz de parte de um projeto solicitado pela organizada ao Ministério da Cultura. A Crefisa, até agora, é a única apoiadora do desfile da escola no Carnaval.

Nesta quarta-feira será realizado um evento de lançamento da chapa dos donos da Crefisa ao Conselho Deliberativo do Palmeiras. A eleição será no dia 11. O ex-presidente Paulo Nobre virou opositor do grupo.