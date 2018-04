Via Twitter, meia do Arsenal revela nova camisa da seleção inglesa

SÃO PAULO - O meia Wilshere, do Arsenal, postou uma foto em sua conta no Twitter nesta segunda-feira "apresentando" a nova camisa da seleção inglesa, cuja estreia acontece no amistoso com o Brasil, dia 2 de junho, no Maracanã.

A foto traz uma criança atrás de uma goleira trajando a nova camisa branca. Fabricado pela Nike - que substitui a Umbro, fornecedora de material esportivo à seleção inglesa há seis décadas -, o uniforme traz uma faixa azul marinho em volta do pescoço e um selo dourado comemorativo aos 150 anos da federação inglesa.

"Como esta criança, meu sonho da Inglaterra começa aqui, então ele foi o primeiro a vestir a camisa", escreveu o jogador.