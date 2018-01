Viagem ao México preocupa o preparador do Corinthians A longa e desgastante viagem do Corinthians ao México para enfrentar o Tigres, nesta quinta, pela Copa Libertadores, está sendo vista com grande preocupação por parte da comissão técnica. As 13 horas para ir até Monterrey, local do jogo, e principalmente as mesmas 13 horas para voltar à São Paulo estão deixando o preparador físico Fábio Mahseredjian de cabeça quente. ?Viemos para cá na segunda-feira e, assim, estamos nos preparando bem para o jogo de quinta. O problema é a volta, já que enfrentaremos o São Paulo no domingo?, disse o preparador, em entrevista à rádio Jovem Pan. A delegação corintiana viajará de volta ao Brasil logo após a partida e a chegada em São Paulo está prevista para o final da tarde de sexta. Como já foi feito no início deste ano, o fisiologista Renato Lotufo ajudará a comissão técnica a definir quem jogará o clássico no final de semana. Os jogadores serão submetidos a testes na manhã de sábado, quando o treinador Antônio Lopes saberá quem estará à disposição. Para encarar o Tigres, o Corinthians ainda realizará um treinamento na tarde desta quarta. O zagueiro Marcus Vinícius ainda sente dores no tornozelo direito e fará um teste para saber se poderá compar a zaga com Betão. Caso seja vetado, Wendel deverá ser improvisado na posição.