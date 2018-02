Viagem ao terror das Organizadas Durante 26 anos ele freqüentou as arquibancadas. "Sempre em bando, que nunca fui mané." Unindo violência com esperteza, não teve dificuldades em subir os degraus da hierarquia de uma torcida uniformizada em São Paulo. "É só pegar fama de encrenqueiro que o moral vai lá em cima." Não chegou a presidente. "Bota aí que tive influência e estamos conversados." Acompanhou o crescimento da violência nas torcidas. A troca dos murros pela bomba caseira. Falou da respeitabilidade que as torcidas adquiriram com o carnaval. E, principalmente, da impunidade. Foi preso 12 vezes por brigas em estádios, mas sua ficha criminal está limpinha. "Fora dia de jogo, os gambés (PMs) só me viram em churrascos que eles davam. Pela paz, imagina... Parecia sacanagem. A gente sabia que tudo não ia passar de discursinho para a televisão. A briga iria continuar e sem ninguém preso." Esse ex-dirigente de torcida uniformizada só aceitou falar se não fosse revelada sua identidade. Leia mais no Jornal da Tarde