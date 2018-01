Viagem de Kaká causa polêmica Kaká voltou da Inglaterra na terça-feira e não quis dar declarações. Ele ficou trancado longe dos jornalistas fazendo tratamento intensivo para se recuperar do rompimento dos ligamentos no tornozelo direito. Embora o médico e superintendente Marco Aurélio Cunha garanta que não houve prejuízo físico com a longa viagem do atleta, o comportamento irritadiço de Kaká o desmente. As cerca de 20 horas que o jovem jogador passou dentro do avião não seriam recomendadas para qualquer atleta contundido. Mas a diretoria do São Paulo não teve como impedir a viagem. A propaganda que Kaká fez com Zidane e Beckham para a Adidas serviria para divulgar o nome do jogador na Europa. Ao contrário do que gostam de repetir os diretores do São Paulo, Kaká está longe de ser uma unanimidade para os grandes clubes europeus. ?O Kaká é um craque indiscutível. Neste mundo globalizado todos sabem do seu talento", costuma repetir o presidente Marcelo Portugal Gouvêa. Mas a seqüência é sempre a mesma depois desta afirmação. Quantas são as propostas por ele?, perguntam os jornalistas. A resposta é sempre a mesma há meses: ?Proposta, proposta, não existe nenhuma. Há algumas sondagens." As perdas de título do São Paulo, a perseguição da própria torcida são-paulina, que o apelidou de Barbie e Pipokaká, afetaram a imagem de Kaká. O jogador passou a fugir das entrevistas e foi o atleta que mais sentiu a decadência do time que culminou com a demissão de Oswaldo de Oliveira.