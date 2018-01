Viagem de Romário irrita Felipão Depois de uma ?lua- de-mel? em Teresópolis, a relação entre o técnico Luiz Felipe Scolari e Romário, principal estrela da seleção, sofreu, hoje, o primeiro abalo. Ainda na Granja Comary, o artilheiro havia pedido dispensa para se submeter a uma cirurgia na membrana do olho, mas tinha viagem marcada nesta sexta-feira para uma série de amistosos do Vasco no México. O embarque, entretanto, acabou adiado por problemas com as passagens de parte da delegação. "A mim foi dito que ele faria uma cirurgia. Se ele não tem tempo para fazer, não é problema meu. Estou cumprindo o que falei", disse, dando a entender que o atacante não cumpriu o que dissera antes. Para Scolari, Romário deveria ter avisado que houve uma alteração na sua programação. "Se mudaram, tem de falar para mim." Em seguida, o treinador se conteve para não demonstrar a sua contrariedade. "Poderia dar um exemplo aqui, mas ia ficar muito forte." Scolari, no entanto, deu um recado que pareceu ser direto para Romário. Afirmou que apenas vai ser convocado o jogador que se enquadrar nas condições impostas por ele. "Quem quiser seguir assim, tudo bem. O barco vai passar colado no cais; quem quiser embarca." Romário parece ter preferido defender o Vasco à seleção. "Não é obrigatório. Ele vai porque é jogador do Vasco", disse o presidente do clube Eurico Miranda, que garantiu não ter pedido a dispensa do atacante da seleção.