Viagem palmeirense acaba em confusão A guerra começou neste domingo no Oriente, com os Estados Unidos bombardeando o Afeganistão. Não tão distante dali, a Índia também foi palco de cenas de violência. Pior: num jogo de futebol e envolvendo uma equipe brasileira. O Palmeiras B disputava, também hoje, a final do torneio IFA Shield, em Calcutá, contra o East Bengal, equipe indiana. No segundo tempo, começou uma discussão entre jogadores dos dois times, que acabou resultando num show de pancadaria. Participaram da briga quase todos os atletas que estavam em campo e a polícia foi obrigada a intervir para evitar confusão ainda maior. Os palmeirenses abandonaram o campo e o jogo foi encerrado. O time brasileiro vencia por 1 a 0, com gol de Reinaldo, aos 35 minutos do primeiro tempo. A Associação Indiana de Futebol se reunirá nesta segunda-feira para decidir se mantém o resultado do jogo e dá o título ao Palmeiras ou se marca um novo confronto. A equipe não vai, contudo, esperar a decisão. Já marcou o retorno ao País para amanhã, informou o chefe da delegação na Índia, Marcelo Dedeschi Teixeira. Os dirigentes têm apenas uma preocupação. Temem que o vôo seja cancelado por causa dos ataques norte-americanos ao Afeganistão. A campanha do Palmeiras B no torneio da Índia foi bastante positiva. Antes de chegar à final com IFA Shield, o time havia disputado quatro jogos, dos quais venceu três e empatou um.