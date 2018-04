Viagens de torcedores para ver jogos são proibidas na Itália

O Observatório de Manifestações Esportivas da Itália, criado para controlar os atos violência em eventos esportivos do país, determinou nesta segunda-feira a proibição de viagens de torcedores de futebol para acompanhar partidas de seus clubes. Veja também Ministra pede suspensão de jogos na Itália nas próximas semanas Além disso, o Observatório ordenou o fechamento ao público dos fundos dos estádios da Atalanta e do Taranto, onde seus torcedores obrigaram de forma violenta a paralisação e suspensão das partidas. O Observatório, que está subordinado ao Ministério do Interior, foi criado após a morte, em 2 de fevereiro de 2007, do inspetor de Polícia Filippo Raciti, por causa dos incidentes protagonizados durante a partida entre Catania e Palermo. As decisões adotadas nesta segunda-feira são relativas aos incidentes violentos ocorridos no último fim de semana, após a notícia da morte do torcedor da Lazio Gabriele Sandri, em Arezzo (Toscana, centro da Itália).