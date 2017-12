Viagens devem desgastar Marília O grande desgaste que terá nos próximos jogos poderá prejudicar os jogadores do Marília. Nesta sexta-feira, o time enfrentará o Caxias, no Rio Grande do Sul, e depois terá de fazer uma longa viagem até Manaus, onde jogará contra o São Raimundo, no dia 6 de setembro. Além da desgastante viagem de mais de 4.500 km, o time paulista ainda terá que conviver com a disparidade de climas. Nos últimos dias, a temperatura em Caxias do Sul, situada na Serra Gaúcha, chegou a atingir quase 0ºC, enquanto em Manaus o clima superou os 30ºC. Um fator que pode diminuir a fadiga dos jogadores marilienses é a folga que o time terá na 19ª rodada. Segundo a tabela da Série B, todos os times folgarão uma rodada. Assim, o técnico Paulo Comelli poderá dar um tempo maior de descanso aos atletas. O Marília luta pelas primeiras colocações na competição. O time ocupa a quarta colocação, com 28 pontos, cinco a menos que o líder Palmeiras.