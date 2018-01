Viana irrita deputado com insinuações O empresário Helio Viana afirmou há pouco em seu depoimento na CPI nesta terça-feira que parte dos documentos roubados em 1996 da sede da Pelé Sports Marketing Incorporation pode estar nas mãos de parlamentares que tenham interesse na documentação. A insinuação do empresário levou o deputado Dr. Rosinha (PT-PR) a exigir que o empresário se retrate afirmando que quem tem interesse na documentação da Pelé Sports são os concorrentes da empresa e não os parlamentares brasileiros. Helio Viana não soube informar aos parlamentares sobre a movimentação bancária da empresa no exterior, mas afirmou que a Pelé Sports Marketing Incorporation tem sede nas Ilhas Virgens Britânicas. Viana disse também que toda a documentação que está sendo pedida pela CPI tanto de movimentação bancária como de constituição das empresas de Pelé no Brasil e no exterior serão enviadas posteriormente à CPI. Helio Viana disse aos parlamentares que só foi ao Supremo Tribunal Federal (STF) com uma liminar para não depor na comissão porque já havia agendado compromissos inadiáveis. O Supremo negou liminar a Viana.