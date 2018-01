Viana: Pelé não quer negócios com CBF O empresário Hélio Viana, disse nesta terça-feira na CPI da CBF/Nike, na Câmara dos Deputados, que não há interesse da Pelé Sports em manter negócios com a CBF. "Para não desmerecer a imagem positiva que a reaproximação de Pelé com a CBF causou ao futebol brasileiro", além do acordo envolvendo a CBF, o Clube dos 13, o Ministério do Esporte e o próprio Pelé, que resultou na Medida Provisória tratando do fim do passe no Brasil.