Viana se recusa a revelar investidores Passadas as 48 da sessão secreta da CPI da CBF/Nike, onde o empresário Hélio Viana, sócio e presidente da Pelé Sports & Marketing, prometeu dizer o nome do investidor que o teria consultado sobre o pedido de dirigentes do Vasco da Gama para que a Vasco Licenciamentos S/A. transferisse para uma conta nas Ilhas Virgens Britânicas, U$ 16 milhões, a CPI recebeu hoje apenas uma fax em que o sócio de Pelé se nega a revelar quais foram os "investidores internacionais" que o procuraram. Para se negar a prestar essas informações na CPI, Hélio Viana alegou, na terça-feira , "sigilo profissional", que o presidente da comissão, deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP), não considerou. "Constitucionalmente, o sigilo profissional não é aceito em uma Comissão Parlamentar de Inquérito" advertiu Rebelo. Foi aí que Viana requereu a sessão secreta, onde nada revelou. "Para mim, Hélio Viana foi à CPI totalmente armado", esbravejou o deputado Eurico Miranda (PPB-RJ), presidente do Vasco da Gama. "Se não fosse minha reação, o que teria ficado era que o Vasco mantém contas no exterior, o que não é verdade", garantiu. Eurico Miranda assegurou à Agência Estado que na segunda-feira vai apresentar queixa-crime contra Viana, para enquadrá-lo por crime de perjúrio, desobediência e obstrução às investigações de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). O presidente do Vasco confirmou pelos menos seis remessas para o exterior, através do Liberal Bank Corporantion, subsidiário do Bank of America que mantém controle da Vasco Licenciamentos S/A. "Foram remessas devidamente autorizadas pelo Banco Central", garantiu Eurico Miranda. "Na contabilidade do Vasco as remessas estão contabilizadas", confirmou. Segundo o presidente do clube, essas remessas fazem parte de transações de empréstimos dos jogadores Luizão, Wagner e Ramón "e, foram através da CC5" assegurou Eurico. Na quarta-feira, às 9h30, a CPI vai se reunir para tomar o depoimento do executivo do Bank of America, Luís Barbosa.