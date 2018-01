Vica deve assumir a Ferroviária Apesar da vitória por 1 a 0 sobre a SEV, de Votuporanga, na última sexta-feira, o técnico Márcio Ribeiro não suportou a pressão da torcida e acabou demitido pela diretoria da Ferroviária nesta quinta-feira. Vica, ex-zagueiro do clube, é o nome mais cotado para assumir o cargo. A goleada sofrida na primeira rodada, 4 a 1 para o XV de Jaú, deixou os torcedores enfurecidos, já que o time vinha bem durante a preparação. A torcida não aceitou a derrota e já na segunda rodada começou a reclamar do técnico, no clube desde o ano passado. A diretoria ainda não definiu o substituto que pode chegar antes do próximo jogo, contra o Internacional, em Bebedouro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A-3. Garça e Ecus - Mas o time de Araraquara não é o único clube com problema. Na terça-feira, Marcos Garça, do Primavera, entregou o cargo depois de duas derrotas nas primeiras rodadas e nesta quinta-feira foi decidido que o gerente Careca Paiva irá comandar o time interinamente até a contratação de um novo técnico. Por outro lado, finalmente, a direção do Ecus, de Suzano, conseguiu liberar seu estádio e poderá estrear. Só que seu compromisso domingo será fora de casa, contra o Itararé.