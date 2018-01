Vica é esperança da Inter em Limeira A Internacional de Limeira, que em 1986 foi o primeiro clube do interior a conquistar o título paulista, estréia no "rebolo" do Paulistão, em casa, neste sábado, no estádio Limeirão, contra o irregular União São João de Araras. A maior esperança é a estréia do técnico Vica, que já teve boa passagem pelo clube, que vive a ameaça do rebaixamento. Na primeira fase do Campeonato Paulista, a Inter realizou campanha muito fraca, somando apenas quatro pontos em seis jogos. Além disso, sofreu goleadas históricas como a de 6 a 0 para a Portuguesa Santista e a de 5 a 1 para o Santos. No início do torneio, a equipe era dirigida pelo italiano Giuseppe Palaviccini. Em seguida, deu chance para um técnico de futebol de praia: Marco Octávio Barbosa. O time limeirense não terá o lateral-esquerdo Galego e o meia Fabiano Ferre, que estão machucados. Eles devem ser substituídos, respectivamente, por Anderson e Fabinho. O União São João terá cinco mudanças em relação ao time que perdeu para o Corinthians, na última rodada da primeira fase. Na defesa Félix, que cumpriu suspensão automática entra no lugar de Diguinho. Na lateral-esquerda, Valdo, que cumpriu suspensão, entra na vaga de Belchior. O experiente Ivan Rocha, recuperado de contusão, entra no lugar de Branco, suspenso. No meio-campo Leonardo deverá estrear no lugar do garoto Wilson Matias, enquanto no ataque Cristiano vai ocupar a vaga deixada no meio-campo por Magal, também suspenso.