Vica vai alterar a Inter de Limeira Nem a estréia do técnico Vica livrou a Internacional de Limeira de novo vexame no Campeonato Paulista. O time perdeu para o União São João, por 1 a 0, sábado, na abertura da repescagem. Ameaçado pela rebaixamento, o treinador promete mudanças para o jogo contra o Botafogo, quarta-feira, em Ribeirão Preto. Sem muitas opções, Vica usará apenas os jogadores que dispõe no elenco e que não puderam atuar, como o lateral-esquerdo Galego e o meio-campo Fabiano. Ele também espera contar com o atacante Artur. "Não podemos contratar, então precisamos unir os jogadores e tentar as vitórias na base da raça."