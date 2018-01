Vice assumirá vaga de Armando Marques Edson Resende de Oliveira - atual vice presidente da Comissão Nacional de Arbitragem vai substituir interinamente o demissionário Armando Marques, segundo anúncio feito há pouco pelo presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Desgastado pelo escândalo de manipulação de resultados no futebol brasileiro, Armando Marques se antecipou à entidade - que iria anunciar nesta-feira a sua destituição - e decidiu pedir demissão. Armando estava no comando da arbitragem brasileira desde 1997. Dois nomes surgem com força para a sucessão de Armando Marques. Cláudio Vinícius Cerdeira e José Roberto Wright. Este último, no entanto, disse pela manhã, que não aceitaria o cargo.