Vice-campeão da Copinha, Batatais tem greve de jogadores

Jogadores do Batatais, que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista, anunciaram greve nesta terça-feira e ameaçam não entrar em campo nesta quarta, contra o Taubaté. Eles alegam que estão sem receber os salários de janeiro e que tiveram as chuteiras furtadas recentemente, sem que o clube arcasse com o gasto ou adquirisse outros pares.

Os atletas dizem ainda que diretores não deram perspectiva sobre quando serão pagos os atrasados. A paralisação foi discutida entre o elenco logo pela manhã, quando foi anunciado pelos atletas que eles não participariam das atividades do dia e que também estavam fora da concentração para o jogo das 20h de quarta, contra o Taubaté.

O Batatais ocupa o 11º lugar entre os 20 times da Série A2, mas está invicto e soma 6 pontos (3 empates e uma vitória). A diretoria confirma que o momento é de crise, que se acentuou após a Justiça bloquear R$ 467 mil de cotas de televisão que seriam repassados pela Federação Paulista de Futebol.

O Batatais foi vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior no mês passado, tendo perdido o título para o Corinthians. Entretanto, muitos dos jogadores de destaque do time eram vinculados a empresários, não vindo a representar lucro para a agremiação.

Uma reunião entre atletas e diretoria chegou a ser agendada para o final da tarde desta terça, 14, mas até por volta das 17h30 não havia informações sobre o resultado do encontro.