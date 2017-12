Vice-campeão mundial, Grêmio é recebido com festa da torcida em Porto Alegre

A derrota para o Real Madrid na final do Mundial de Clubes, no sábado, não abalou a torcida do Grêmio. No início da tarde desta segunda-feira, dezenas de torcedores recepcionaram os jogadores com festa no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

+ Luan rebate críticas por atuação na final do Mundial: 'Não ligo para isso'

A recepção calorosa teve gritos de incentivo, bandeiras e muito barulho por parte da torcida, que aguardou a saída da delegação gremista, de ônibus, do aeroporto. Jogadores e o presidente Romildo Bolzan até se aproximaram do portão de saída do local para aplaudir e agradecer o apoio dos fãs do clube.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois, o veículo com os jogadores deixou o aeroporto rumo à sede do clube. Nem todos os jogadores estavam no ônibus. Uma parte permaneceu em São Paulo, onde o grupo desembarcou nesta manhã. E de lá seguiram para outras cidades para darem início as suas férias. O técnico Renato Gaúcho foi um dos que não voltou para a capital gaúcha.

A delegação gremista chegou ao aeroporto Internacional de Guarulhos no início da manhã, vindo em três voos diferentes da Europa. Eles deixaram os Emirados Árabes Unidos no domingo. Um grupo de jogadores e a diretoria pegou um voo fretado para Porto Alegre, onde desembarcaram por volta das 13h30.

Nossos atletas já estão em Porto Alegre e a torcida esteve presente no aeroporto para recebê-los! #VamosTricolor pic.twitter.com/CcjcEW7luA — Grêmio FBPA (@Gremio) 18 de dezembro de 2017

Nos Emirados Árabes, o Grêmio disputou duas partidas, a semifinal e a final do Mundial de Clubes. Na decisão, foi derrotado pelo Real Madrid por 1 a 0, em Abu Dabi, no sábado.

Enquanto os jogadores entram em férias, empresários e agentes vão definir o futuro de alguns deles no Grêmio. Lucas Barrios já anunciou sua saída. O volante Arthur deve deixar o clube também. Já o técnico Renato Gaúcho terá seu empresário em reunião com a diretoria nesta terça para definir a renovação do seu contrato. As duas partes já demonstraram interesse em estender o vínculo.