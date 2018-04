Vice-campeão nas duas últimas edições da Copa do Brasil, Coritiba é eliminado

SÃO PAULO - Fortaleza-CE e Nacional-AM ficaram com as duas últimas vagas para a terceira fase da Copa do Brasil. Eles confirmaram a classificação, nesta quinta-feira, ao eliminarem, respectivamente, Confiança-SE e Coritiba-PR. Os dez confrontos da nova fase estão definidos, mas serão disputados somente em julho, depois do término da Copa das Confederações.

Tetracampeão paranaense e vice nas duas últimas edições da Copa do Brasil, o Coritiba decepcionou porque não mostrou força para reverter a derrota em Manaus por 4 a 1. Mesmo atuando no estádio Couto Pereira, em Curitiba, o time só venceu por 1 a 0 - com gol de Geraldo, de cabeça, aos 29 minutos do primeiro tempo.

A equipe não teve uma boa atuação e ainda viu o experiente meia Alex, craque do time, desperdiçar um pênalti, aos 20 minutos da segunda etapa. Na cobrança, ele escorregou na hora de chutar e a bola acabou batendo na trave. Agora, o Nacional vai enfrentar a Ponte Preta-SP.

No Ceará, o Fortaleza passou fácil pelo Confiança por 4 a 0, avançando depois do empate por 1 a 1 na ida, em Aracaju. Na terceira fase, o time cearense vai enfrentar o Luverdense-MT, que na segunda fase surpreendeu ao eliminar o Bahia. Os gols foram marcados por Assisinho (duas vezes), Marinho Donizete e Fabrício.

Confira os jogos pela segunda fase da Copa do Brasil:

Terça-feira

Sport-PE 2 x 3 ABC-RN

Quarta-feira

Vitória-BA 1 x 1 Salgueiro-PE

Figueirense-SC 3 x 1 Arapongas-PR

Botafogo-RJ 3 x 0 CRB-AL

Cruzeiro-MG 4 x 0 Resende-RJ

Santos-SP 0 x 0 Joinville-SC

Quinta-feira

Fortaleza-CE 4 x 0 Confiança-SE

Coritiba-PR 1 x 0 Nacional-AM

Confira os jogos da 3.ª fase:

Flamengo-RJ x ASA-AL

Internacional-RS x América-MG

Goiás-GO x ABC-RN

Salgueiro-PE x Criciúma-SC

Botafogo-RJ x Figueirense-SC

Cruzeiro-MG x Atlético-GO

Atlético-PR x Naviraiense-MS

Santos-SP x Crac-GO

Luverdense-MT x Fortaleza-CE

Ponte Preta-SP x Nacional-AM