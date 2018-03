Vice de futebol do Corinthians descarta Gil e reforços

O torcedor do Corinthians tem de se manter em tom de espera pela chegada de reforços para o time que disputa a Copa do Brasil e estréia no sábado que vem na Série B do Campeonato Brasileiro. O vice-presidente de Futebol Mário Gobbi disse que não tem nada acertado e descartou qualquer acerto com o atacante Gil, atualmente no Internacional. Veja também: Corinthians já sonha com a Copa Libertadores de 2009 Seu discurso é direto: "Não estamos interessados na contratação do Gil, ele não faz parte do nosso rol de alvos. Ele é um bom jogador, foi revelado aqui, mas agora não está nos nossos planos", afirmou, em entrevista à rádio Jovem Pan. No começo da conversa, aliás, o dirigente tratou de ressaltar que não prometeu em momento algum a vinda de reforços até esta sexta-feira, 2 de maio. "Eu não prometi que apresentaria um jogador até esta sexta. Me perguntaram se estaria algo próximo, eu disse que acreditava que poderia acontecer até sexta. Só isso". O vice corintiano comentou ainda a contratação de Christian, da Portuguesa, que dificilmente acontecerá, pelo alto valor pedido. "Existe uma dívida da Portuguesa com o Corinthians que remonta a alguns anos [cerca de R$ 650 mil] e estamos propondo a compensação disso com a liberação do Christian. R$ 7 milhões é um preço que está fora do mercado nacional, embora ele seja um jogador que se encaixa em nosso planos. Se for bom para os três, fazemos negócio. Senão, cada um segue sua vida."