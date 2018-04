Vice do Flamengo garante permanência de Andrade O Flamengo levou nove gols nas três últimas partidas, perdeu todas elas e caiu para a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, depois de passar boa parte da competição entre os oito primeiros. Apesar do mau momento, o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz, garantiu que o técnico Andrade não será demitido.