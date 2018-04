Vice do Milan diz ser 'impossível' Kaká perder a Bola de Ouro

Adriano Galliani, vice-presidente e chefe executivo do Milan, afirmou, nesta quinta-feira, que é "impossível" o meia brasileiro Kaká não levar a Bola de Ouro, entregue pela revista France Football ao melhor jogador da temporada. "É impossível que Kaká não vença a Bola de Ouro. Foi campeão e artilheiro da Liga dos Campeões pelo Milan e fez o que fez com a seleção do Brasil", disse Galliani. O anúncio do ganhador do prêmio Bola de Ouro ocorre no dia 2 de dezembro. "Não soubemos de ainda nada. Normalmente os organizadores advertem ao clube do vencedor e ao próprio jogador uma semana antes, para preparar as matérias e fotografias", comentou Galliani.