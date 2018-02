Vice do Milan manda proposta ao Real Madrid por Ronaldo Adriano Galliani, vice-presidente e administrador delegado do Milan, entregou a Franco Baldini, representante do Real Madrid, uma carta ao presidente do clube espanhol, Ramón Calderón, com a oferta da equipe italiana para levar Ronaldo. "Só temos falado de Ronaldo nas reuniões com Baldini e nesta quarta entregamos uma carta oficial ao Real Madrid que resume a situação. Agora, veremos como eles responderão", explicou Galliani durante a apresentação do zagueiro Oddo, contratado à Lazio. Ele só não sabe dizer se isso bastará para contratar Ronaldo: "No entanto, nós estaríamos contentes em trazê-lo". O administrador delegado do Milan não quis revelar o conteúdo da carta, mas acredita-se que haja nela uma oferta econômica concreta. Segundo algumas fontes, isso não seria superior a 3 milhões de euros (cerca de 8 milhões de reais), valor número inferior ao que o Real Madrid pede (cerca de 8 milhões de euros, ou 22 milhões de reais).