Vice do Mineiro, Autuori diz que ataque do Atlético-MG vai melhorar

BELO HORIZONTE - O empate por 0 a 0 com o Cruzeiro, domingo, no Mineirão, foi o terceiro consecutivo do Atlético com o Cruzeiro e levou o time a perder a chance de conquistar o tricampeonato estadual. O resultado também demonstra a baixa produção do setor ofensivo, o que foi reconhecido pelo técnico Paulo Autuori.

O treinador atleticano, porém, garantiu confiar em seus jogadores, especialmente Ronaldinho Gaúcho, e garantiu que todos eles vão voltar a brilhar. "Ofensivamente, lógico que a gente pode produzir muito mais, não só ele, como todos da frente. Mas são jogadores de qualidade e vão recuperar a melhor forma técnica", afirmou.

Autuori também elogiou o desempenho da defesa do Atlético, minimizando as chances de gol que o Cruzeiro teve no clássico de domingo. "A equipe tem se comportado bem em termos defensivos. Hoje, em alguns momentos, nos expusemos e ficou evidente que não estávamos conseguindo ir e voltar. Aí eles saíram rápido porque tem jogadores rápidos", disse.

Para Autuori, o desgaste físico também pode ter atrapalhado o Atlético na decisão do Campeonato Mineiro. Enquanto o rival entrou em campo pela Copa Libertadores na última quarta-feira, o seu time jogou pelo torneio continental apenas no dia seguinte. "Vi um jogo normal, um clássico. O fato de a gente ter jogado na quinta-feira atrapalhou. Foi muito mais aberto do que o primeiro, porque as duas equipes se propuseram a jogar, o que não tinha acontecido no primeiro jogo", comentou.

Vice-campeão estadual, o Atlético está classificado para as oitavas de final da Copa da Libertadores, mas agora volta o seu foco para a estreia no Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, o time vai enfrentar o Corinthians, às 16 horas, em Uberlândia, pela primeira rodada.