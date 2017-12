Vice-líder da B2 joga neste sábado Com o objetivo de encostar no líder Primavera, o Rio Claro enfrenta neste sábado, às 15 horas, o Guarujá, fora de casa. O time vai atrás da vitória, já que está há cinco pontos do líder do Campeonato Paulista da Série B-2. O Rio Claro soma 42 pontos, ao lado do Santa Ritense, na vice-liderança, e o Primavera tem 47 pontos. Na outra partida de sábado, o São Bernardo, que em 20 partidas tem apenas um ponto, enfrenta o Penapolense. Nesta semana, Paulo Martiniano pediu demissão do São Bernardo, que será dirigido por Osmaílton Caldeira. A rodada será completada domingo. Confira os jogos: Santacruzense x Radium; Primavera x Guaratinguetá; Lençoense x Linense; Santa Ritense x Capivariano; Monte Azul x Palmeirinha e Jalesense x Ecus. Classificação: 1º) Primavera 47 pontos; 2º) Santa Ritense e Rio Claro 42; 4º) Monte Azul 39; 5º) Linense e Guaratinguetá 36; 7º) Lençoense 34; 8º) Santacruzense 30; 9º) Guarujá 29; 10º) Palmeirinha 27; 11º)Capivariano 26; 12) Ecus 24; 13º) Penapolense 21; 14º) Radium 1 5; 15º) Jalesense 9; 16º) São Bernardo 1.