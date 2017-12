Vice-líder na Turquia, Galatasaray anuncia demissão do técnico Igor Tudor

O Galatasaray anunciou nesta segunda-feira a demissão de seu treinador. O ex-zagueiro Igor Tudor foi dispensado pela diretoria do clube em meio à oscilação da equipe, que perdeu a liderança do Campeonato Turco na última rodada, ao cair para o Yeni Malatyaspor no sábado, por 2 a 1.

"No dia 18 de dezembro, segunda-feira, o Galatasaray decidiu separar os caminhos com o técnico croata Igor Tudor, com base na avaliação feita pela diretoria do clube", informou o time de Istambul.

Depois de um ótimo início de campeonato e de assumir a liderança do Turco, o Galatasaray venceu apenas três das últimas oito partidas na competição e permitiu a ultrapassagem do Istanbul Basaksehir. Foi o suficiente para que a diretoria decidisse demitir Tudor, que comandou a equipe por 34 partidas, com 19 vitórias, quatro empates e 11 derrotas.

Tudor tem 39 anos e marcou época como zagueiro da Juventus, onde atuou de 1998 a 2007. Como técnico, havia acumulado passagens por Hajduk Split, PAOK e Karabükspor. No Galatasaray, o croata comandou nomes como os dos brasileiros Mariano, ex-Fluminense, Maicon, ex-São Paulo, e Fernando, ex-Manchester City.