Vice-líder, Valencia vence Celta e pressiona o Barcelona no Espanhol

O Valencia colocou pressão no Barcelona na briga pela liderança do Campeonato Espanhol. Neste sábado, atuando em casa, o time superou o Celta de Vigo por 2 a 1, em partida válida pela 15ª rodada, e diminuiu a vantagem do primeiro colocado para dois pontos.

O difícil triunfo levou o Valencia aos 34 pontos. O time catalão soma 36 e voltará a jogar neste domingo, como visitante, contra o Villarreal. Já o Celta parou nos 18 pontos, na décima posição.

O italiano Simone Zaza abriu o placar para o Valencia aos 28 minutos do primeiro tempo, chegando aos dez gols marcados no Espanhol e também se isolando na vice-artilharia, com três a menos do que o argentino Lionel Messi, do Barcelona. O Celta, porém, arrancou a igualdade logo no começo da etapa final, no segundo minuto, fazendo o seu nono gol na competição.

Já na reta final do jogo, aos 36 minutos, Daniel Parejo converteu cobrança de pênalti e assegurou a vitória do Valencia, o vice-líder do Campeonato Espanhol com três pontos de vantagem para o Real Madrid, que já atuou nesta rodada.

Também neste sábado, o Deportivo La Coruña bateu o Leganés por 1 a 0, fora de casa, com gol de Adrian Lopez, aos 24 minutos do primeiro tempo. O triunfo levou o time aos 15 pontos, em 16º lugar no Espanhol, enquanto o Leganés estacionou nos 20, na oitava colocação.