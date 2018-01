Vice-líderes abrem rodada da Copa FPF Vice-líderes do Grupo 2 da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF), Noroeste e Oeste abrem a 12ª rodada nesta sexta-feira, a partir das 20 horas, no Estádio Alfredo Castilho, em Bauru. No sábado, serão disputados outros cinco jogos e domingo a rodada será completada com mais seis confrontos. Neste jogo da noite, ambos estão com 17 pontos, porém o Noroeste tem uma vitória a mais - 5 a 4. O Rio Preto lidera com 20 pontos. O vencedor do confronto já garantirá a classificação antecipada para a segunda fase da competição que reunirá 16 dos 28 participantes. Veja a 12ªrodada: Sexta-feira: 20 horas - Noroeste x Oeste. Sábado: 11 horas - Internacional de Limeira x ECO-Osasco 15 horas - Nacional x Grêmio Barueri 15h05 - Santos x São Paulo 16 horas - Comercial x Rio Claro 19 horas - Independente x Guarani. Domingo: 10 horas - Matonense x Botafogo e Mirassol x Marília 11 horas - Rio Preto x Taquaritinga 11 horas - Ituano x Corinthians 11 horas - Palmeiras x Portuguesa 15 horas - Ferroviária x XV de Piracicaba.