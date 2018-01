Vice-líderes correm atrás da classificação no Paulista A-3 XV de Piracicaba e Votoraty, vice-líderes do Campeonato Paulista da Série A-3, com 30 pontos cada, vão protagonizar os principais jogos deste domingo no complemento da 15.ªrodada. Ambos seguem atrás da líder Ferroviária, despontado como favoritos ao acesso. Logo às 10 horas, o XV de Piracicaba vai enfrentar o União Mogi, em Mogi das Cruzes, com transmissão ao vivo da Rede Vida de Televisão. O time da casa também faz boa campanha, com 24 pontos. ÀS 10h30, em casa, o Votoraty recebe o SEV, de Hortolândia, com 14 pontos e bem perto da zona do rebaixamento. Com chances de classificação, o Linense, com 24 pontos, recebe o União Barbarense, com 18. O São Carlos, com 20, pega o Flamengo, com 18. Na luta contra o rebaixamento, o Primavera, com 12 pontos, recebe o Mauaense, quase rebaixado, com oito pontos. A Francana, com 11 pontos, tenta se recuperar diante da Catanduvense, com 25 pontos e na briga por uma vaga na segunda fase. Ao término da primeira fase, os oito primeiros colocados vão seguir brigando pelo acesso e pelo título da temporada. Os últimos quatro colocados serão rebaixados para a Segunda Divisão.