Vice-presidente da Fifa pede demissão em protesto a Blatter

Os primeiros sinais de racha já começaram a aparecer na Fifa neste sábado, 30. Um dos vice-presidentes da entidade, David Gills, anunciou sua demissão do cargo em protesto à eleição de Joseph Blatter. O suíço ganhou um quinto mandato, mas vai enfrentar uma dura oposição.

A reeleição de Blatter ocorre no momento em que cartolas da entidade são investigados pelos EUA por denúncias de corrupção.

"Não é apropriado ser membro do Comitê Executivo da Fifa sob a atual liderança", disse. "Reconheço que ele foi democraticamente eleito. Mas minha reputação profissional é fundamental para mim e não vejo como possa haver uma mudança no futebol enquanto ele estiver no cargo", completou.

A Fifa está reunida neste sábado para tratar dos Mundiais de 2018 e 2022.

Gills foi o CEO do Manchester United e ocupa cargos de poder dentro do futebol europeu.