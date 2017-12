Vice-presidente do Boca diz que Tevez deve ser anunciado pelo clube esta semana

Os rumores sobre um novo retorno de Carlitos Tevez para o Boca Juniors voltaram a ganhar força neste fim de ano, mas, desta vez, parece que não vai ficar só na especulação. A própria diretoria do clube garantiu a proximidade de um acerto para que o atacante volte a vestir a camisa da equipe a partir de 2018.

+ Sem acordo, Boca e River não definem data para disputa da Supercopa Argentina

"Devemos solucionar isso nos próximos dias", declarou o vice-presidente do Boca, Horacio Paolini, à TyC Sports. "Estou permanentemente em contato com ele. Vivemos a seis quadras. Eu o vi pela última vez na semana passada e comemos um churrasco. Sou otimista. Penso que daqui até sexta-feira, devemos solucionar tudo."

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ídolo do Boca Juniors e torcedor do clube, Tevez tem o nome especulado no time de Buenos Aires a cada janela de transferência. Em 2015, o atacante abriu mão de um contrato mais vantajoso na Juventus, onde vivia grande fase, para realizar sua segunda passagem pela equipe, repetindo o que fizera no início dos anos 2000.

Desta vez, porém, Tevez não rendeu o que se esperava. Após um ano e meio, foi negociado com o Shanghai Shenhua, da China, no fim do ano passado. Só que lá, também decepcionou e chegou a ser acusado por dirigentes de estar acima do peso. Apesar da má fase recente e das críticas à forma física, Paolini garantiu que o atacante está pronto para ajudar o Boca.

"Esperamos anunciá-lo antes das festas de fim de ano. Ele está muito bem, com um peso incrível, que é o mesmo de quando estreou pelo Boca. Está reforçando toda a massa muscular", afirmou.