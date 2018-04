Vice-presidente do Corinthians leva time sub-17 para jogar na várzea

O vice-presidente do Corinthians André Luiz Oliveira, o André Negão, levou, no último domingo, o time sub-17 do clube para disputar um jogo contra um time de bairro em um campo de várzea, no Itaim Paulista, Zona Leste de São Paulo, e causou polêmica entre sócios do clube. O dirigente, inclusive, postou fotos do evento em sua página pessoal no Facebook.

A partida foi realizada CDC Veredas, em um campo de futebol sintético. A informação foi divulgada pelo Lance e confirmada pelo Estado. Sócios do clube reclamaram que André levou os garotos para um evento político, já que o evento teve a presença de um pré-candidato à Assembleia Legislativa em 2018.

O Corinthians, através de sua assessoria de imprensa, negou que o jogo tivesse um viés político e afirmou que a intenção da partida foi dar maior rodagem para garotos que tem sido pouco aproveitados na categoria.

Leia o comunicado:

O Centro de Excelência em Formação de Atletas do Corinthians informa que a equipe sub-17 do clube participou do amistoso diante da Seleção do Itaim Paulista, no último domingo (27). O intuito foi dar rodagem a alguns jogadores da categoria que não estão atuando com frequência - a equipe principal entrou em campo no sábado (26), contra o Desportivo Brasil, em partida válida pela segunda fase do Campeonato Paulista Sub-17.

Assim como tantos outros, este foi mais um amistoso realizado por estes jogadores. No nosso CT e no Estádio Alfredo Schürig, a Fazendinha, já recebemos diversas equipes para amistosos e jogos-treino, como Ituano, Taubaté, Diadema, Desportivo Brasil, Água Santa, entre outros. Fora de casa, também recebemos convites e participamos de partidas contra o Montealtense, de Monte Alto-SP, por exemplo.

No amistoso do último domingo (27), o convite foi da comunidade de Itaim Paulista, da qual o vice-presidente do Corinthians, André Luiz Oliveira, faz parte.