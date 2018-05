Victor Ferraz aposta em marcação sobre Diego para o Santos derrotar o Flamengo

Com chances de conquistar o título do Campeonato Brasileiro, o Santos obrigatoriamente tem de vencer o Flamengo, neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 37.ª e penúltima rodada. Uma das formas de conseguir este objetivo é parar o ex-santista Diego, considerado o cérebro do meio de campo flamenguista de acordo com o lateral-direito Victor Ferraz.

"Diego faz um grande campeonato. Provou que não veio somente 'de brincadeira'. Voltou bem fisicamente e tecnicamente dispensa comentários. Não me surpreenderia vê-lo na seleção. Dos últimos 10 gols, participou em 8. Temos que tomar muito cuidado porque ele é diferenciado, inicia as jogadas. Se o marcarmos, aumentamos nossas chances", afirmou Victor Ferraz em entrevista coletiva nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé, em Santos.

O lateral-direito contou que todos no Santos têm estudado a forma do Flamengo jogar. E, assim, falou sobre a indefinição do técnico Dorival Júnior com relação ao companheiro de David Braz na zaga santista: o volante Yuri, que jogaria improvisado, ou o argentino Fabián Noguera. A tendência é de que o primeiro, que treinou como titular na quarta-feira, saia jogando.

"Yuri é mais técnico que o Noguera, inicia nossas jogadas quando está em campo. Damos prioridade para ele começar as jogadas, tem passe extremamente qualificado. Noguera tem muita força e é bom na bola aérea. Tem características diferentes. Estamos estudando o Flamengo para sabermos a solução, se vamos compor com mais segurança na defesa ou se vamos compor as rédeas do jogo com o Yuri", explicou Victor Ferraz.