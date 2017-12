Victor Ferraz assina novo contrato até 2019 e fica no Santos O Santos conseguiu um reforço importante para a próxima temporada, dentro do próprio elenco. O lateral-direito Victor Ferraz ficou sem contrato no fim do ano passado e, nesta quinta-feira, assinou um novo acordo com o clube santista, agora até o fim da temporada 2019. Assim, ele permanece na Vila Belmiro em 2016.