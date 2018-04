Victor Ferraz é relacionado e reforça Santos para enfrentar o Avaí

O técnico Levir Culpi ganhou um importante reforço para encarar o Avaí neste domingo, às 19 horas, na Ressacada, em Florianópolis, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se do lateral-direito Victor Ferraz, que foi liberado pelo departamento médico do Santos.

O jogador sofreu uma concussão na cabeça no último domingo, no empate com o Grêmio, ao se chocar com o meia-atacante equatoriano Arroyo. Após cumprir o protocolo médico durante a semana para casos de forte choque na cabeça, Victor Ferraz foi relacionado neste sábado e deve ser titular contra o Avaí.

Outro atleta que retorna é o goleiro Vladimir, recuperado de um entorse no joelho sofrido durante treino em 13 de julho. Sem a sua presença, João Paulo vinha sendo relacionado pelo treinador.

Se terá os dois reforços, a equipe não poderá contar com o meia Lucas Lima, o volante Yuri e o zagueiro David Braz, suspensos. Recuperando-se de contusão no músculo adutor da coxa direita, o meio-campista argentino Vecchio também segue fora.

Contratados recentemente pelo Santos, o volante Matheus Jesus e o atacante Nilmar ainda não foram relacionados, mas treinaram normalmente com o restante do elenco neste sábado e demonstraram que estão próximos de estrearem.

Confira a lista de jogadores relacionados no Santos:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir.

Zagueiros: Cleber, Fabián Noguera e Lucas Veríssimo.

Laterais: Daniel Guedes, Orinho, Victor Ferraz e Zeca.

Meio-campistas: Alison, Jean Mota, Leandro Donizete, Léo Cittadini, Rafael Longuine e Renato.

Atacantes: Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Ricardo Oliveira, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández.