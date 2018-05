Victor garante que Atlético-MG não teme dificuldades na Libertadores

BELO HORIZONTE - A derrota por 1 a 0 para o Atlético Nacional na Colômbia deixou o Atlético Mineiro em situação complicada na Copa Libertadores, mas Victor tentou exibir confiança para o jogo da volta das oitavas de final, nesta quinta-feira, em Belo Horizonte. O goleiro lembrou que o time já conseguiu superar outras situações adversas e poderá fazer o mesmo para seguir vivo na competição.

"Não é uma situação que nós queríamos passar, mas também não é nenhuma novidade. Libertadores é uma competição difícil, que só os melhores de cada país disputam, e são os desafios que engrandecem as conquistas, assim como foi no ano passado. Então, espero que, mais uma vez, o Independência seja novamente nossa força, nosso caldeirão, e que o torcedor nos empurre para cima do Nacional porque, sem dúvida, a torcida será o nosso 12º jogador nesta quinta-feira", disse o goleiro.

Nesta quinta-feira, o Atlético-MG terá que bater o Atlético Nacional por dois gols de diferença para avançar às quartas de final da Libertadores. Reconhecendo a dificuldade, Victor destacou a importância do time contar com o apoio da torcida no Independência.

"Chegou o momento de decisão, de ver quem é quem porque, para nós, é o jogo do ano, sem dúvida. Vamos precisar muito do torcedor, a gente espera que o torcedor apoie durante os 90 minutos, temos plenas condições de reverter o placar, até para que isso nos contagie. Então, quanto mais energia positiva o torcedor passar para dentro de campo, mais isso vai refletir positivamente para nós. E, dentro de campo, tenho certeza que todo mundo vai se matar para poder reverter essa situação", destacou.