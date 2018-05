Victor garante que jamais entregaria jogo no Grêmio

O goleiro Victor refutou nesta quarta-feira qualquer possibilidade de entregar o jogo para o líder Flamengo, domingo, no Maracanã, quando o Grêmio faz a sua última partida no Campeonato Brasileiro deste ano.

A partida terá um aspecto curioso: um tropeço do time carioca pode resultar no título do Internacional, que está na segunda colocação dois pontos atrás do líder. A possibilidade de entregar o campeonato ao grande rival fez surgir a dúvida de que os jogadores gremistas podem não se esforçar tanto na partida, o que foi reiteradamente negado por Victor.

"Sou um profissional e tenho um nome a zelar. Jamais faria uma coisa dessas [entregar a partida]", garantiu o goleiro, ponderando que qualquer goleiro pode falhar em uma partida decisiva. "Uma falha pode acontecer com qualquer um, principalmente na minha função. O importante é estar tranquilo com a minha consciência", esclareceu.