Victor Luís pede quatro vitórias no Botafogo por vaga direta na Libertadores

O Botafogo é o quinto colocado no Campeonato Brasileiro. Com 55 pontos, está no G6 e a cinco pontos do Corinthians, primeiro time fora da zona de classificação para a Libertadores. Mas os jogadores querem mais. O lateral Victor Luís, por exemplo, pediu uma sequência com 100% de aproveitamento da equipe nesta reta final na busca pelo G3, que daria uma vaga direta à fase de grupos do torneio continental.

"Para nós, tudo é possível. O primeiro objetivo é nos manter no G6. Mas se ganharmos os quatro jogos, vamos subir na tabela. Nosso grande objetivo é manter o Botafogo nessa zona da Libertadores e consequentemente subir cada vez mais", declarou o lateral neste sábado.

A atual situação do Botafogo era inimaginável para quem acompanhou o primeiro turno da equipe. Durante toda a primeira parte do Brasileirão, o time alvinegro apareceu como forte candidato ao rebaixamento. E foi quando parecia estar no fundo do poço, com a saída de Ricardo Gomes para o São Paulo, que aconteceu a reação sob o comando de Jair Ventura.

"Desde que o Jair assumiu, procuramos viver nossa realidade, dia após dia. Nosso grande objetivo era manter o Botafogo na Série A. Hoje, a Libertadores é uma realidade para o Botafogo. Esse é nosso grande objetivo, mas temos que manter os pés no chão. Ir para a Libertadores será algo muito positivo para o Botafogo. Espero que possamos ter um grande final de ano, independentemente de quem vai jogar", avaliou Victor Luís.

Neste sábado, o Botafogo treinou pela manhã e contou novamente com as presenças de Diogo Barbosa e Camilo, plenamente recuperados de problemas físicos, que trabalharam juntos no meio de campo. Por outro lado, o volante Bruno Silva foi poupado, mas não deve ser problema para encarar a Chapecoense, quarta-feira, no Estádio Luso Brasileiro.