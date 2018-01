Victor Púa assume a seleção uruguaia A Federação Uruguaia de Futebol optou por uma ?solução caseira? e chamou Victor Púa para dirigir a seleção do Uruguai, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002. Púa - que dirigia a seleção Sub-17 - vai substituir o argentino Daniel Passarella, que pediu demissão nesta terça-feira. A estréia Púa deverá ocorrer no dia 28 de março, contra o Paraguai, pelas eliminatórias da Copa.