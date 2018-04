Victor Ramos acredita que deixou uma boa impressão em estreia

Um dos poucos reforços que ainda não havia estreado pelo Palmeiras, o zagueiro Victor Ramos foi uma das novidades da equipe na vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino, sábado, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. Para o defensor, que atuou pelo fato do técnico Oswaldo de Oliveira ter poupado o argentino Tobio, ele deixou uma boa impressão e conseguiu mostrar para o treinador que pode ser útil durante a temporada.

"Embora a equipe não estivesse atuando junta, o desempenho contra o Bragantino foi satisfatório. Sentimos a falta do entrosamento, mas o importante é que vencemos. O bom é que os jogadores que não estão atuando como regularidade puderam mostrar que têm condições de estar no time", disse o zagueiro, que estreou bem e não chegou a comprometer em nenhum lance.

Com Tobio e Vitor Hugo sendo os preferidos de Oswaldo, Victor Ramos deixa claro que não tem pressa para se tornar titular absoluto e aceita o posto atual de ser um jogador para compor o elenco e ajudar quando for necessário.

"No Palmeiras não tem essa vaidade de ter que ser titular. Formamos um grupo e todos têm chances de vestir a camisa do clube. Temos uma disputa sadia e espero conquistar a confiança da comissão técnica e do torcedor com boas atuações", comentou.

Dos 19 reforços contratados no início da temporada, cinco atletas ainda não estrearam. O goleiro Aranha e o meia Ryder foram inscritos no Campeonato Paulista e aguardam por uma oportunidade. Já o volante Andrei Girotto e o meia Cleiton Xavier estão fora da primeira fase do torneio estadual e não atuaram diante do Vitória da Conquista, pela Copa do Brasil. E por fim, o atacante Kelvin sofreu uma grave lesão no joelho durante a pré-temporada e só deve voltar ao gramado na semana que vem. Entretanto, também não foi inscrito no Paulistão.