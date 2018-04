Victor reconhece que Grêmio ainda está em formação

"O time está ainda em formação. Quanto mais rápido chegarmos a um entrosamento, melhor", avaliou o goleiro, explicando que o treino de sábado serviu para arrumar alguns problemas defensivos. "O treino serviu para alertar nossa zaga e não repetirmos os descuidos".

O goleiro minimizou ainda a proximidade do clássico contra o Internacional - no próximo dia 31 - e afirmou que o Grêmio precisa se concentrar no Veranópolis, adversário deste domingo. "Nosso adversário é o Veranópolis. Só depois pensaremos no Gre-Nal".