Victor valoriza boa pré-temporada no Atlético-MG Como conseguiu a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, na qual entrará em ação apenas no dia 13 de fevereiro, e a estreia no Campeonato Mineiro será em 3 de fevereiro, o Atlético-MG terá praticamente um mês de pré-temporada. Para o goleiro Victor, esse tempo de preparação, acima do normal no futebol brasileiro, será fundamental para ter sucesso nos desafios que o clube terá ao longo do ano.