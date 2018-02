Victória Beckham exige isolamento A presença de Victória Beckham em Portugal durante a Eurocopa já começa a provocar as primeiras polêmicas. A imprensa britânica noticiou nesta quarta-feira que a ex-Spice Girls - mulher do astro David Beckham - se negou a compatilhar o mesmo hotel com as outras mulheres dos jogadores ingleses, como estava previsto. Ao contrário das demais, ela recusou o hotel 5 estrelas oferecido pela Federação Inglesa de Futebol localizado nos arredores de Lisboa e decidiu que vai se hospedar num chalé. Victoria pretende viajar para Portugal nesta sexta-feira e justificou a decisão dizendo que deseja ?preservar sua intimidade?. "Victoria quer ter privacidade enquanto estiver em Portugal. Sente que vai ser o centro das atenções se ficar com as outras mulheres e namoradas", comentou uma fonte próxima da cantora, em declarações ao tablóide "The Sun". A fonte acrescentou que o ambiente predominante no luxuoso hotel "será como uma grande competição entre todas as mulheres para ver quem é a mais ´glamourosa", e Victoria, acrescentou, "não quer ser parte de tudo isto". A mulher de Beckham deverá levar para Lisboa seus dois filhos - Brooklyn e Romeo. Levará também os pais, ?para que ajudem no cuidado às crianças?, explicou.