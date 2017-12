Vida de Charles Miller vira livro A história de Charles Miller, com documentos e fotos inéditas, está contada na biografia ?Charles Miller: O Pai do Futebol Brasileiro?, do historiador John Mills, a ser lançada nesta quinta-feira no SPAC, o São Paulo Athletic Club, na Consolação. ?No meu livro, conto que Charles Miller não foi só nome de praça ou placa de bronze, que jogava tênis, críquete e até foi juiz de futebol?, revela Mills. Filho de pai inglês e mãe basca, o autor de 67 anos é natural de Vigo, na Espanha, e radicado no Brasil desde 1967. Tem o futebol no sangue: seu avô foi o único britânico que, com 32 bascos, fundou o Athletic Bilbao, da Espanha, em 1898. Mills, formado em Administração de Empresas, apaixonou-se também pela história do futebol brasileiro e pela vida de Charles Miller, quando se associou ao SPAC, clube inglês de São Paulo. Lá, conheceu a família de Charles Miller e decidiu se aprofundar na história da vida daquele que é considerado o pai do futebol brasileiro. Colecionou muitas histórias e dados, agora reunidos no livro. Charles Miller nasceu no Brasil (o pai era um banqueiro escocês) e foi enviado aos 10 anos de idade para estudar na Inglaterra ? mudou-se para Southampton. Foi titular do St. Mary?s, que mais tarde se transformaria no Southampton F.C. De lá, trouxe para o Brasil duas bolas e as regras do futebol. Era 1894. A primeira ?pelada? foi na esquina da Rua Três Rios com a do Gasômetro, no Brás, com funcionários de duas grandes empresas britânicas: a Gas Company of São Paulo, hoje Comgás, e a São Paulo Railway Company (que não existe mais). ?São poucos os brasileiros que sabem que Charles Miller foi o responsável por toda essa alegria do futebol?, diz Mills.