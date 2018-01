Vida ou morte para o Santo André Depois de conquistar a tão sonhada vaga na Copa do Brasil do ano que vem com a vitória por 1 a 0 contra a Ponte Preta, domingo, em Campinas, o Santo André volta nesta terça-feira à noite a fazer foco na Libertadores, onde sua situação é ruim ? é o lanterninha do grupo 4, com apenas 2 pontos ganhos em três jogos. O objetivo é aproveitar a animação provocada pela boa campanha no Campeonato Paulista para surpreender o Palmeiras e voltar a sonhar com a vaga para a próxima fase. Só a vitória interessa ao time do ABC para permanecer vivo na competição. Caso contrário, passa a depender de outros resultados para conquistar a classificação às oitavas-de-finais do torneio Sul-Americano. ?É mais uma decisão para a gente. No último domingo, fomos a Campinas e surpreendemos; quem sabe possamos surpreender novamente?, disse o confiante técnico Sérgio Soares. A boa notícia para o treinador é que ele poderá contar com todos os jogadores do elenco. O time misto que atuou em Campinas garantiu a vitória por 1 a 0, no Majestoso, e deixou o Santo André em quarto lugar, com 33 pontos, atrás apenas de São Paulo, Corinthians e Santos. Mas os titulares estarão de volta nesta terça. O goleiro Júlio César e o atacante Sandro Gaúcho são destaque da equipe. Sérgio Soares só tem uma dúvida no meio-de-campo. Ele não sabe se escala Fernando Fumagalli ou Rafinha. As possibilidades de Rafinha ser escalado são maiores porque nas últimas partidas ele vinha sendo titular ? exceção do jogo contra a Ponte, quando Fumagalli entrou jogando, mas não teve um bom desempenho. ?Esta é a única dúvida que tenho. Momentos antes da partida vou decidir quem vai jogar?, despistou o treinador.