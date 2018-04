Vidal é operado com sucesso, mas desfalcará Bayern até o final desta temporada

Depois de lesionar o joelho direito em um treinamento no último domingo, o volante chileno Arturo Vidal foi operado com sucesso na última segunda-feira, informou o Bayern de Munique nesta terça em um comunicado oficial. O clube, porém, confirmou que o jogador chileno desfalcará o time até o final desta temporada europeia.

O meio-campista foi submetido ao procedimento cirúrgico em uma clínica de Augsburg, em operação realizada pelo ortopedista Ulrich Boenisch. Por meio de curta nota publicada em seu site, o Bayern comunicou que na cirurgia "foi removido o corpo livre articular diagnosticado anteriormente" no joelho do atleta e revelou "que o menisco lateral esquerdo, que havia sido lesionado por este corpo livre, foi cirurgicamente reposicionado".

Logo em seguida, a nota é encerrada com a informação de que o jogador da seleção chilena não defenderá o Bayern até o final desta temporada europeia. Tendo em vista a gravidade de sua lesão, isso já era esperado que ocorresse.

Por causa do problema, Vidal se tornou desfalque de peso da equipe alemã para as semifinais da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid. O jogo de ida deste mata-mata será no próximo dia 25, em Munique, e a partida de volta ocorrerá em 1º de maio, na Espanha.

Nesta temporada, o jogador chileno se destacou ao marcar seis gols e defender o time bávaro em 22 partidas do Campeonato Alemão, ajudando a equipe a conquistar o título nacional com bastante antecipação. Ele também esteve em campo em oito partidas da Liga dos Campeões e em quatro da Copa da Alemanha, na qual o time dirigido por Jupp Heynckes voltará a jogar justamente nesta terça-feira, contra o Bayer Leverkusen, às 15h45 (de Brasília), pelas semifinais.