Vidal marca contra e Paraguai faz 3 no Chile em Santiago nas Eliminatórias

Com uma ajuda de Arturo Vidal, o Paraguai voltou a sonhar com a vaga na Copa do Mundo de 2018 ao derrotar o Chile por 3 a 0, na noite desta quinta-feira, em Santiago. O resultado reaproximou os paraguaios dos primeiros colocados e pode tirar os chilenos da zona de classificação.

Comandado pelo técnico Arce, o time paraguaio chegou aos 21 pontos, subindo para a provisória sexta colocação das Eliminatórias Sul-Americanas. Já o Chile estacionou nos 23 e segue na quarta colocação. Mas pode perder posições até o fim da rodada desta quinta. Somente os quatro primeiros entram direto no Mundial da Rússia - o quinto disputará repescagem.

Oscilando nestas Eliminatórias, o Chile entrou em campo nesta quinta disposto a furar a retranca paraguaia. Com os corintianos Balbuena e Angel Romero no banco de reservas, o Paraguai tinha poucas ambições em Santiago além de buscar um ponto se o bloqueio na defesa funcionasse até o apito final.

Mas o primeiro tempo paraguaio acabou muito melhor do que o técnico Arce esperava. Após conter o ímpeto chileno nos primeiros minutos, os visitantes contaram com uma preciosa ajuda dos anfitriões para abrir o placar. Foi aos 24 minutos, quando Óscar Romero cobrou falta na área e Vidal saltou bonito para acertar de cabeça e marcar belo gol, só que contra as próprias redes.

Daí em diante, o Chile se concentrou no campo de ataque, em busca do gol de empate. A melhor oportunidade aconteceu aos 40 minutos, quando Vargas arriscou forte chute de fora da área. O goleiro Anthony Silva caiu bem no canto e fez a defesa, evitando a igualdade no placar.

Pressionado, o time chileno tentou acelerar o jogo no começo do segundo tempo, sem sucesso. Para piorar, o Paraguai buscou o segundo gol aos 9 minutos. Após dividida na entrada da área, a bola sobrou para Cáceres pela esquerda. Ele bateu forte e o goleiro Bravo chegou a fazer o desvio antes de ver a bola entrar.

O técnico Juan Antonio Pizzi, então, resolveu reforçar o ataque chileno. Colocou Valdivia, ex-Palmeiras, e Esteban Paredes em campo, nas vagas do atacante Castillo e do meia Marcelo Díaz. Paredes chegou a balançar as redes, aos 25, mas a arbitragem anulou o gol ao assinar impedimento. Foi o único suspiro do ataque chileno na etapa final.

O Paraguai, por sua vez, seguia preciso em suas investidas. O terceiro gol veio aos 47 minutos, em rápido contra-ataque puxado por Óscar Romero. Ele acionou Ortiz, que finalizou da esquerda e sacramentou a grande vitória dos visitantes em Santiago.

Na próxima rodada, o Chile tentará se reabilitar diante da Bolívia, na terça-feira, fora de casa. No mesmo dia, o Paraguai vai receber o Uruguai no estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

FICHA TÉCNICA:

CHILE 0 x 3 PARAGUAI

CHILE - Claudio Bravo; Isla, Medel, Gonzalo Jara (Orellana), Beausejour; Marcelo Díaz (Esteban Paredes), Aránguiz, Vidal, Eduardo Vargas; Alexis Sánchez e Nicolás Castillo (Valdivia). Técnico: Juan Antonio Pizzi.

PARAGUAI - Anthony Silva; Jorge Moreira, Gustavo Gómez, Paulo da Silva, Júnior Alonso, Samudio (Bareiro); Víctor Cáceres (Richard Ortiz), Cristian Riveros; Óscar Romero, Almirón (Rolón) e Lucas Barrios. Técnico: Francisco Arce.

GOLS - Vidal (contra), aos 24 minutos do primeiro tempo. Cáceres, aos 9, e Ortiz, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bareiro, Aránguiz, Jara, Beausejour.

ÁRBITRO - Néstor Fabián Pitana (Argentina).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Monumental David Arellano, em Santiago (Chile).