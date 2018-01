Vidente "enxerga" problema corintiano A falta de "paz de espírito" no Corinthians é a principal causa da crise que o time atravessa desde o início do segundo semestre do ano passado, acumulando derrotas e desclassificações. A constatação é do vidente e ex-conselheiro espiritual do técnico Wanderley Luxemburgo, Robério de Ogum. "Se o presidente do clube (Alberto Dualib) não contratar logo uma pessoa para acabar com a carga negativa no Parque São Jorge, a crise será muito mais profunda. E vai resultar na saída de Luxemburgo. " Robério trabalhou com Luxemburgo por dez anos, de 1988 a 1998. Em 93, quando o treinador estava no Palmeiras, o vidente o orientou o treinador para que trocasse as meias do seu time no último jogo da final contra o Corinthians. "Pedi para que os jogadores usassem meias brancas no lugar das verdes, porque só assim o time seria campeão. O treinador me ouviu e o Palmeiras ganhou o jogo no tempo normal e na prorrogação", lembrou o conselheiro, que explica porque deixou de trabalhar com o técnico. "Ele se cercou de pessoas que estão sugando seu astral. Além disso, Luxemburgo ficou muito vaidoso, mas continuamos amigos e torço pelo seu sucesso." A previsão de Robério é a mesma feita por Pai Nílson, que disse, no fim do ano passado, que em 2001 o Corinthians poderia enfrentar uma crise tão forte como a do segundo semestre de 2000, época em que obteve dez derrotas seguidas. Pai Nílson afirmou ainda que o fracasso da equipe tinha relação com sua demissão, no ano passado. Ele trabalhou muitos anos dentro do Parque São Jorge e desempenhava várias funções, de porteiro a conselheiro espiritual. Neste início de temporada, o Corinthians já sofreu quatro derrotas, ganhou só dois jogos e empatou quatro. A primeira vitória foi com o técnico Dario Pereyra: 4 a 3 sobre o Flamengo, pelo Torneio Rio-São Paulo, dia 24 de janeiro. Depois, com Luxemburgo no lugar de Dario, o time venceu o Palmeiras por 2 a 1, pelo Paulista, dia 10 de fevereiro. A equipe tem poucas chances de classificação para a próxima fase do Estadual. Para tentar reencontrar a paz, o Corinthians treina em Serra Negra. Contra o Guarani, sábado, em Campinas, Luxemburgo não terá Luizão e Paulo Nunes. O primeiro está na seleção brasileira e o outro continua machucado. Nesta quarta-feira, Rogério sofreu uma contusão na coxa e pode ser outro desfalque.